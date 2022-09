Nessun Iframes

PIEMONTE - 23-09-2022 -- Sarà un fine settimana caratterizzato dal maltempo, specialmente nella giornata di sabato. E' quanto prevede il bollettino meteorologico emesso da Arpa Piemonte, secondo il quale, La discesa di una saccatura atlantica sulla Francia convoglierà flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte.

Questo determinerà un graduale aumento della copertura nuvolosa per il pomeriggio e un più marcato peggioramento del tempo per sabato, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare particolarmente intensi a ridosso dei rilievi meridionali e in particolare sul settore appenninico.



Un'attenuazione dei fenomeni è attesa dalla serata. La giornata di domenica sarà tuttavia caratterizzata da una moderata variabilità, con annuvolamenti irregolari alternati a parziali schiarite e isolati deboli rovesci, più persistenti su zone montane e pedemontane.