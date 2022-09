Nessun Iframes

VCO - 26-09-2022 -- I 14.589 elettori del VCO si sono espressi: in 9.059 (62,09%) si sono recati al voto (dato aggiornato alle ore 5), premiando, come nel resto d'Italia la coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni. Con una percentuale del 95,49 % è Oggebbio il Comune che ha registrato la maggiore affluenza; col 44,39 % Gurro è quello dove si registra la maggiore disaffezione.

In Ossola i principali centri superano il 70%: 72,26 a Domodossola; 73,43 a Villa; 72,87 a Crevola.

A Verbania l'affluenza ha toccato il 72,99%, a Omegna il 71,68%.

PARTITI E COALIZIONI

(Dati aggiornati alle ore 8.15) - Con il 53,16 % dei voti, la coalizione di centrodestra vince all'uninominale riportando in Parlamento l'ex sindaco di Arona Alberto Gusmeroli; netta affermazione anche nel Collegio Plurinominale 2 (P01) della Camera. Primo partito è Fratelli d'Italia, con 130.742 vori, pari al 30.93%; la Lega si ferma al 12,98; Forza Italia all'8,69; Noi Moderati allo 0,56.

104.469 voti per la coalizione di centrosinistra, ferma al 24,72% guidata da un PD che non supera il 18 (17,62%); il 3,38% per +Europa; il 3,23 per Alleanza Verdi e Sinistra; lo 0,49% per Impegno Civico.

Il cosiddetto terzo polo, ovvero la lista formata da Azione e Italia viva raggiunge l'8,60 % mentre il Movimento 5Stelle si ferma all'8,16%.

Italexit per l'Italia ottiene un 2,64 %, Italia Sovrana e popolare l'1,66 e Unione Popolare con de Magistris 1,05%.

Situazione fotocopia per l'elezione del Senato. Il collegio uninominale del Piemonte 2 (che include praticamente tutta la Regione esclusa Torino e una parte della Città metropolitana), porta a palazzo Madama Giorgio Maria Bergesio (Lega).

Il centrodestra, trainato da Fratelli d'Italia (29.87%) si attesta al 51,59% con 606.984 voti. La Lega al 12,58%, Forza Italia all'8,78 e Noi Moderati allo 0,59.

Per il centrosinistra 297678 voti pari al 25,49%. Il Pd si ferma al 18,07%; +Europa al 3,64; Alleanza Verdi e Sinistra al 3,26 e Impegno civico allo 0,46%.

8,41% per Azione - Italia viva; 8,39 per il Movimento 5Stelle; 2,38% per Italexit; 1,34 Italia Sovrana e Popolare e infine, 1,12 per Unione popolare.