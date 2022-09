Nessun Iframes

VARZO - 26-09-2022 -- Saranno dieci i paesi ossolani che il 15 e 16 ottobre prossimi parteciperanno all'edizione 2022 di Lo Panner, la festa del pane che unisce le Alpi e abbatte i confini. L’evento si svolge in contemporanea in diverse località dell’arco alpino: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Svizzera - Cantone Grigioni e Vallese, Francia, Slovenia, e Germania.

Una festa che unisce simbolicamente molte popolazioni alpine, attorno al fuoco per fare il pane.

Promossoa dalle aree protette dell'Ossola, collaborano all'evento il Parco Nazionale Val Grande, Pro Loco di Montecrestese, Comuniterrae, Comune di Macugnaga, Asfo Terraviva, Cooperativa La Vaina,

Comune di Crodo, InTerraced, Fondazione Cariplo.

IL PROGRAMMI

Montescheno, Borgomezzavalle e Antrona Schieranco i paesi coinvolti Valle Antrona dove sabato 15 è prevista la visita alla Miniera del Taglione (Antrona Schieranco). Domenica 16, un percorso alla scoperta di forni e mulini, battitura della segale, degustazione di prodotti locali (Borgomezzavalle - Montescheno).

Il 16 ottobre Montecrestese propone un viaggio nel tempo attraverso 8 forni delle frazioni, visite, degustazioni e possibilità di acquisto dei prodotti.

In Valle Anzasca appuntamenti il sabato 15: a Macugnaga e alla ricerca del pane dei Walser nell'antico forno del Dorf, con laboratori per bambini, degustazioni e

possibilità di acquisto dei prodotti.

A Castiglione visita guidata, racconti sulla "Via del Pane", fra forni e it mulino.

Infornata, degustazione prodotti locali con possibilità di acquisto.

Le Valli Antigorio e Formazza replicano con due giornate intense.

A Crodo, la scoperta dei forni e della panificazione.

A Formazza, la festa del pane con prodotti, laboratori, spettacolo teatrale, visite guidate, degustazioni a base di segale, esposizione degli attrezzi antichi.

La Bassa Ossola dà appuntamento sabato 15 tra Vogogna e Premosello con un programma di passeggiate fra forni e mulini di Vogogna, Genestredo e Colloro, una sagra dei prodotti tipici con i produttori locali. Vendita dei prodotti locali.

Profumo di pane da Vagna a Vellesone la proposta che giunge dalle frazioni domesi per domenica 16 ottobre on la proposta di escursioni tra torchi, forni, mostre e teatro alla ricerca del pane di segale.

Programmi dettagliati su: www.lopanner.com