ORNAVASSO - 26-09-2022 -- Il partenariato delle associazioni culturali walser ha ideato un progetto di rete turistico- culturale transregionale denominato "Grande Sentiero Walser - Walserweg Italia", realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale, sia economico.

Questo progetto coinvolge direttamente le comunità walser delle Alpi della Valsesia, dell’Ossola e della valle di Gressoney, per potenziare congiuntamente la rete dei sentieri preesistenti, che era alla base della vita quotidiana del popolo Walser, sin dal XIII secolo. Il tutto collegandosi con i sentieri della Svizzera, del Liechtenstein e dell'Austria.

L'obiettivo del"Grande Sentiero Walser - Walserweg Italia"è quello di valorizzare e salvaguardare il suo ampio patrimonio materiale e immateriale e promuovere un itinerario culturale di respiro europeo, finalizzato alla pratica del turismo sostenibile, anche attraverso le nuove tecnologie.

Il progetto ha ricevuto il contributo dei consorzi e dei distretti turistici, delle Fondazioni Comunitarie VCO, Valsesia e Valle d'Aosta ed è stato condiviso da gruppi di ricerca del dipartimento di architettura e design del Politecnico di Torino, del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali della Valle d'Aosta. Inoltre, sono coinvolti il tecnico esperto in progettazione di cammini Alberto Renzi, che ha già percorso i sentieri insieme alla conduttrice radio- televisiva Rai Valentina Lo Surdo. Il relativo reportage è stato pubblicato sulla rivista "La Freccia" delle Ferrovie Statali.

Il Walsertreffen, che si terrà ad Ornavasso dal 30 settembre al 2 ottobre, sarà una prima importante occasione per avviare la promozione di questo itinerario presso un pubblico particolarmente sensibile e dedito concretamente a percorrere i Cammini.

Durante l'evento le associazioni Walser gestiranno il punto informazioni dedicato al progetto e all'azione di raccolta fondi prevista dal bando, che consiste nel mettere a disposizione dei visitatori il “diario del cammino”, con il versamento di un'offerta.

Numerosi sponsor hanno già aderito all’azione di fundraising. Per informazioni: www.walserweg.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

