MERGOZZO - 27-09-2022 -- Nell'ambito del progetto Interreg MuLM, museo più lungo del mondo, di cui il Parco Nazionale Val Grande fa parte con il nascente museo del marmo rosa e del granito collocato nella frazione Albo di Mergozzo (immobile ex Asilo), grazie ad un accordo siglato con il Comune di Mergozzo e l'Ecomuseo del Granito, viene proposta una giornata di eventi in occasione della Settimana del Pianeta Terra nel giorno di giovedì 6 ottobre a chiusura della quale si terrà la presentazione del recupero dell'ex Asilo per farne sede del MuMaG (Museo del Marmo e del Granito).

La presentazione è prevista a Mergozzo nella sede dell'Ecomuseo del Granito nell'Antica Latteria Sociale alle ore 17 con la presentazione, oltre che del progetto MuMAG, anche della nuova struttura di visita della Cava di Ornavasso, entrambe cellule del Museo più Lungo del Mondo (Mulm) che sta nascendo tra l'Italia e la Svizzera e sarà dedicato al turismo lento.

A seguire un aperitivo a base di prodotti tipici, offerto dai partner del progetto Interreg di cui è capofila il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano.

Il Mulm sarà un vero e proprio museo territoriale dove i suoi hub sono rappresentatati dalle stanze museali all’interno dei vari siti interessati dal progetto e da corridoi a cielo aperto. Mostre, eventi diffusi, percorsi specifici suggeriranno modalità – vecchie e nuove, tradizionali e innovative – di spostamento e viaggio con "l’obiettivo di proporre il superamento di frammentazioni locali, amplificando i benefici derivanti da uno sviluppo congiunto nell’ambito di un’offerta culturale e di fruizione responsabile".

Per la Svizzera coinvolti nel progetto sono: l’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (capofila), l’Otr Bellinzonese e Alto Ticino, l’Associazione Museo di Leventina, i Comuni di Serravalle e Faido, la Fondazione Pro San Gottardo e il Csg Swiss Railpark St. Gotthard.

Mentre dall’Italia partecipano il Consorzio Est Ticino Villoresi (capofila), il Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, la Fondazione Museo Augusta e quella Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo, il Parco Nazionale Val Grande, il Comune di Olgiate Olona e la società Le Rogge Srl.