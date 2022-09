Nessun Iframes

VCO - 27-09-2022 -- "Da 0 a 8,54% in poco tempo è certamente un risultato positivo anche se la speranza era quella di arrivare subito a doppia cifra". Così le segretarie di Italia Viva e Azione del VCO commentano l'esito elettorale. "Abbiamo due deputati eletti nel Piemonte: Daniela Ruffino, Luigi Marattin; e un senatore: Ivan Scalfarotto (nella foto a Verbania), abbiamo un gruppo solido e con tanta voglia di attivare eventi culturali e politici per i giovani e non solo.

Consideriamo il risultato elettorale un elemento che ci da visibilità anche in questo territorio con buona possibilità di crescere e influenzare le politiche territoriali oltreché contribuire a quelle regionali e nazionali". "Inizia oggi la parte più impegnativa del percorso - aggiunge Davide Pozzo, segretario per il VCO del partito di Calenda - quella di trasformare un accordo elettorale fra entità separate in un unico soggetto politico territoriale capace di coinvolgere il territorio organizzare dibattiti e creare partecipazione. In qualità di segretario di Azione ringrazio tutti gli elettori e tutti i volontari che ci hanno aiutato in questa fase".