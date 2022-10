Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 05-10-2022 -- Tempo di iscrizioni in Enaip Domodossola: quest’anno l’ente di formazione professionale offre importanti novità riguardo al corso Oss – Operatore Socio Sanitario.

Nel nuovo bando OSS Regionale sono finanziati per la provincia 147 buoni formazione destinati a coloro che vogliono frequentare un corso OSS per conseguire la qualifica. I buoni, erogati da EnAIP e VCO Formazione, saranno ripartiti sui tre territori (due corsi per territorio) a partire da novembre 2022 sino a dicembre 2024.

Il primo corso OSS, finanziato da Regione Piemonte, si svolgerà a Domodossola presso il Centro Servizi Formativi EnAIP Piemonte ETS da novembre 2022 a luglio 2023 e prevede una durata di 1000 ore, di cui 440 di stage. Una delle principali novità del piano formativo è la rimozione delle quote di riserva per titolari di licenza media e per gli stranieri. Inoltre, è prevista una quota di partecipazione alle spese del corso in base all’ISEE: il corso sarà completamente gratuito per coloro che hanno ISEE inferiore a 10.000 €, mentre per ISEE da 10.000 a 20.000 € la quota sarà di 750 € e per chi ha ISEE superiore a 20.000 € sarà di 1500 €. Sarà possibile riconoscere crediti per colore che in questi anni di pandemia hanno lavorato grazie alla DGR 4-1141.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria EnAIP Domodossola, ai seguenti recapiti: tel. 0324.44234; sito www.enaip.piemonte.it/page/domodossola