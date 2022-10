Nessun Iframes

PIEMONTE - 05-10-2022 -- Cresce il timore per una nuova ondata di Covid, favorita, secondo quanto confermano recenti studi, dai contagi scolastici che superano quelli in famiglia (al secondo posto) e quelli dovuti ad assembramenti. La Regione tuttavia tranquillizza. In Piemonte i tassi di occupazione dei posti letto restano più bassi di quelli nazionali, riferisce il report settimanale. Inoltre l'andamento in crescita dei contagi è analogo a quello presente nelle altre regioni. Nell'età scolastica si registra invece una diminuzione nella fascia di età 3-5 anni ed in quella 6-10 anni. Non si registrano allerte specifiche a livello locale.

Nel grafico della Fondazione Gimbe, aggiornata ad oggi, 5 ottobre, il il confronto tra le regioni (numero di casi ogni 100mila abitanti).