MILANO – 06-10-2022 -- Dopo quelli all’Acqua Acetosa di Roma e a Cesana Torinese proseguono i test della nazionale maschile e femminile di skeleton in vista dell’inizio della nuova stagione agonistica e in previsione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Due le giornate di test aerodinamici, lunedì 3 e martedì 4 ottobre, nella galleria del vento del Politecnico di Milano, durante le quali sono state svolte approfondite analisi par valutare le migliori configurazioni aerodinamiche personalizzate per ciascun atleta. La ricerca del direttore tecnico Maurizio Oioli, sotto la guida degli specialisti dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e degli ingegneri del Politecnico.

Con l’aria che soffiava a una velocità compresa tra i 100 e i 130 km/h per riprodurre ciò che avviene durante le discese in pista sono state studiate e misurate le posizioni del corpo, i profili, le regolazioni delle slitte, i caschi e le tute.

Sette gli atleti coinvolti; Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio, Marvin Moscara e Manuel Schwaerzer e la nostra Alessia Crippa.