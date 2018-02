DOMODOSSOLA – 22-02-2018- Dalle ore 3.01 di domenica 25 alle ore 2 di lunedì 26 febbraio è stato indetto uno sciopero del personale di Trenitalia Spa Regione Piemonte. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni di lunga percorrenza. Per i treni Regionali, in Piemonte e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiori traffico. L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.