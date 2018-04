DOMODOSSOLA-12-04-2018-Dal 16 al 20 luglio 2018 si svolgerà presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola la prima edizione di Domoschool– International Alpine School of Mathematics and Physics, organizzata da Ars.Uni.VCO e Comune di Domodossola, e supportata da un Comitato Tecnico Scientifico coordinato dal prof. Sergio Cacciatori e composto da professori universitari provenienti dagli Atenei di Insubria, Piemonte Orientale, Milano (Università e Politecnico) e Berlino. La Scuola ha già ottenuto inoltre il riconoscimento ed il contributo da parte del Gruppo Nazionale di FISICA e MATEMATICA -INdAM.

Per cinque giorni diverse decine di docenti, esperti, ricercatori, studenti universitari e appassionati di matematica e fisica provenienti da tutto il mondo affronteranno a Domodossola i temi riguardanti le più recenti scoperte sia sperimentali sia teoriche conseguenti alle equazioni di Einstein, da cui il titolo della scuola: EINSTEIN EQUATIONS: PHYSICAL and MATHEMATICAL ASPECTS of GENERAL RELATIVITY

Tra il 1915 ed il 1916 Albert Einstein sviluppò la sua teoria della relatività generale nella quale prevedeva un universo dinamico e interattivo. Da allora ci sono state innumerevoli conferme sperimentali ed osservative della sua teoria che prevede con altissima precisione una moltitudine di fenomeni fisici, nonché ricadute anche a livello tecnologico. Tra le previsioni della teoria di Einstein vi è l’esistenza dei buchi neri, quella delle onde gravitazionali, ed anche la nascita della cosmologia.

Speakers della scuola saranno docenti di fama internazionale, che terranno i loro corsi in lingua inglese e si concentreranno in particolare sul tema delle ONDE GRAVITAZIONALI, di cui Albert Einstein trattò in una delle sue opere più famose pubblicata esattamente un secolo fa.

Tra questi:

Alessandro Carlotto – Docente di Matematica presso l’ETH di Zurigo;

Giancarlo Cella – Fisico ricercatore presso l’Istituto di Fisica Nucleare di Pisa;

Piotr Chruściel – Docente di fisica gravitazionale presso l’Università di Vienna;

Felix Finster - Docente di matematica presso l’Università di Ratisbona in Germania;

Alexander Kamenshchik - Docente di fisica teorica presso l’università di Bologna.

Eric Poisson - Docente di fisica presso l’Università Guelfa del Canada;

Il programma per gli iscritti alla scuola sarà il seguente:

lunedì 16, martedì 17, giovedì 19, venerdì 20: lezioni 9.30/12.30 e 14.30 /18.00;

mercoledì 18 giornata libera visita guidata organizzata in Ossola e cena di gala alla scoperta delle eccellenze gastronomiche ossolane.

DIECI POSTI gratuiti saranno riservati a docenti degli Istituti Superiori del Verbano Cusio Ossola.

DIECI POSTI gratuiti saranno riservati a studenti maggiorenni iscritti agli Istituti Superiori del Verbano Cusio Ossola, che ne facciano richiesta per tramite dei rispettivi dirigenti scolastici.

Durante la serata di giovedì 19 luglio si svolgerà inoltre nel Borgo della Cultura un incontro pubblico gratuito aperto alla cittadinanza e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Domodossola. Interverranno esponenti del mondo scientifico e giornalistico, con i quali si potrà riflettere in merito al funzionamento dell’universo e agli attuali scenari aperti dalla scienza astrofisica.

Per informazioni dettagliate sul corso, sul profilo degli speakers, sui titoli delle singole lezioni si allegano poster e brochure dell’iniziativa, segnalando che è sempre possibile visitare:

il sito www.univco.it/domoschool/

evento Facebook https://www.facebook.com/events/575554342798245/

oppure contattare la segreteria organizzativa presso Associazione ARS.UNI.VCO 0324.482.548 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A chiusura delle iscrizioni, sarà organizzata una CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE alla presenza di tutti gli Enti e Fondazioni che supporteranno l’evento.