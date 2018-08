S.MARIA MAGGIORE- 24-08-2018- Con il più famoso topo giornalista

italiano si è aperta la penultima giornata di " Sentieri e Pensieri". Numerosissimi i bambini che questa mattina, venerdì 24 agosto hanno incontrato il loro beniamino nel Parco di Villa Antonia, nell'ambito di "Sentieri e Pensieri Kids" , una delle novità di questa sesta edizione della kermesse. Il protagonista della omonima serie editoriale e dei cartoni animati ha conquistato il pubblico di giovani lettori, appassionati delle sue mirabolanti avventure ambientate nel fantastico regno di Topazia. I suoi libri, tradotti in 48 lingue lasciano ben sperare sull'attitudine alla lettura dei più giovani.

Geronimo ha presentato in collaborazione con " Borgate dal Vivo", il festival letterario delle borgate alpine, la sua nuova avventura di carta: "Missione dinosauri" ( Ed. Piemme) un viaggio nel tempo a caccia di Titanosauri, Anchilosauri Triceratopi, alla scoperta del Giurassico tra granchi giganti, rettili volanti e coccodrilli marini. La giornata di presentazioni è proseguita in piazza Risorgimento con Annalisa Monfreda, direttrice dal 2013 del settimanale "Donna Moderna", il femminile più venduto in Italia e neo direttrice di " Tu Style". Moderato dalla giornalista Francesca Zani, l'incontro ha visto la partecipazione di Giorgia Benusiglio, testimonial e consulente sulla prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti ma soprattutto una delle protagoniste del nuovo libro della Monfreda " Donne come noi" , ( Ed. Sperling & Kupfer), una raccolta di 100 storie di donne italiane contemporanee che hanno fatto cose eccezionali, dimostrando nelle loro attività coraggio e competenza. Si tratta di un libro progetto in cui trentaquattro giornalisti del settimanale " Donna moderna " hanno raccontato cento storie al femminile che possono essere d'ispirazione per altre donne. L'autrice ha spiegato al pubblico come l'idea del progetto editoriale sia nata l'anno scorso mentre si pensava comefesteggiare i 30 anni di " Donna Moderna". Dall'archivio di numerose interviste realizzate a donne che nei loro campi eccellevano si è giunti quindi all'idea del libro. Da Giorgia Benusiglio ad Elena Grifoni Winters, capo di gabinetto dell'Agenzia Spaziale Europea, dalla fisica Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern a Bebe Vio, schermitrice e campionessa paralimpica, da Francesca Pardi, mamma arcobaleno a Irma Testa, unico pugile donna a portare il tricolore sul ring olimpico sono solo alcune delle donne eccezionali raccontate nel volume.

A proposito di donne eccezionali, questa sera alle ore 21 il palco di " Sentieri e Pensieri " ospiterà Tamara Lungen,una delle più forti alpiniste del mondo. L'esploratrice di origine altoatesina presenterà con Luca Calzolari, direttore della rivista "CAI Montagne 360 " il libro " Io, gli ottomila e la felicità " ( BUR).