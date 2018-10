DOMODOSSOLA- 14-10-2018- Si chiude con una sconfitta,

63-46, la trasferta in terra toscana, sul parquet della Fiorentina Basket, per la Vinavil Cipir Domodossola. Toscani avanti fin dall'avvio e primo quarto che si chiude sul 15-9. Gli ossolani soffrono a rimbalzo e in attacco litigano con il canestro. Leggermente meglio i padroni di casa, nelle cui file c'è l'ex Bianconi. Firenza allunga nel secondo quarto e a metà gara si va al riposo sul 42-22. Terza frazione che vede i domesi mettere a segno un parziale che gli permette di tornare a meno 10 ma nell'ultima frazione tante palle perse da Domo fissano il punteggio finale sul 63-46.

Matteo La Bella