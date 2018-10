VCO- 21-10-2018- E' sicuramente un momento storico per il Vco questo referendum per decidere in quale Regione andare tra Piemonte o Lombardia. Alle urne, collocate nei 76 comuni provinciali in 225 seggi, sono chiamati 143.375 elettori, di cui 69.834 maschi e 73.541 femmine. Si vota dalle 7 alle 23, e subito dopo partirà lo spoglio delle schede. Si prevede che entro mezzanotte si sapranno i risultati, ma una prima idea sul raggiungimento del quorum della metà più uno degli aventi diritto al voto si avrà già con i dati che la Prefettura fornirà sull'affluenza alle urne di mezzogiorno. Due anni fa, al referendum per la riforma costituzionale, l'affluenza fu di quasi il 69%, ed alle ore 12 fu del 22,5 %.