VCO - 22-10-2018 - Il deputato della Lega e sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, commenta l'esito referendario con un invito a mettere al centro dell'azione politica le province e le aree montane. "Ora la Regione Piemonte non può non cogliere le istanze di tutti i territori delle Province che si sentono abbandonate -scrive - . Il VCO, come le altre province del Piemonte, non sono considerate. Hanno le peggiori strade del Piemonte (due morti sotto una frana ad aprile). Il VCO è una delle zone più importanti dal punto di vista turistico d’Italia con infrastrutture arretrate. La Lega ha avviato un percorso analogo alla Lombardia e Veneto con la nascita del Comitato per l’autonomia del Piemonte al fine di valorizzare i territori che non devono essere trattati come figli di un Dio minore. Raccogliere il “grido” venuto dal Vco e cambiare subito o più facilmente con le elezioni dell’anno prossimo!"