VCO - 29-10-2018 - Venerdì sera il Lions Club Verbano Borromeo ha tenuto il II° meeting della stagione 2018/2019. E' stata una interessante serata al ristorante Serenella di Feriolo.

Il tema oggetto della relazione tenuta dal dott. Carlo Banfi – “Opzioni terapeutiche nell’insufficienza cardiaca terminale” – ha riunito numerosi soci e ospiti del Club.

il cardiochirurgo, illustrando i dati ricavati dalla propria esperienza presso l’ospedale di Ginevra e i risultati delle ricerche specialistiche, ha evidenziato come l’evoluzione delle tecniche operatorie e delle terapie farmacologiche di questi ultimi anni, abbiano aumentato sensibilmente la percentuale di successo dei trapianti di cuore e l’aspettativa di vita del ricevente.

In Italia come nel resto del mondo – ha spiegato il relatore – il numero di donatori rimane però di gran lunga inadeguato a soddisfare il bisogno dei malati che necessitano di un trapianto, con la conseguenza che molti non sopravvivono ai tempi delle liste di attesa .

Sono quindi di fondamentale importanza i progressi, della scienza nella direzione dello sviluppo di tecnologie legate a macchine che sostituiscono il cuore e la sua funzionalità assicurando ai malati in attesa di trapianto una maggiore aspettativa vita.

Purtroppo però la carenza di donatori e di cuori da trapiantare fa si che la maggior parte dei malati terminali non riesca a ricevere un nuovo organo che gli permetterebbe di vivere ancora qualche anno.

Il presidente del club Daniele Berio (a sinistra nella foto) ha ringraziato il dott. Banfi (a destra) per la chiara e interessante relazione e tutti i soci che hanno partecipato alla serata.