DOMODOSOSLA - 18-12-2018 - Rosanna Fava, dal 2007 direttrice di Enaip Domodossola da gennaio assumerà anche la direzione del centro Enaip Omegna. Subentrerà a Giuseppe Franzosi, che negli anni ha ricoperto nell'Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale sia il ruolo di direttore di diversi centri (Novara, Oleggio, Borgomanero, Biella, Omegna) sia quello di direttore della comunicazione.

Fava, 60 anni, diplomata in ragioneria e perito commerciale, ha una lunga storia in EnAIP, che inizia nel 1980, nell’allora sede di Gozzano, come insegnante di sostegno e contabilità.

"Cercherò di essere efficace e trasmettere la mia utilità operativa, la mia concretezza e la mia diretta esperienza anche nei settori per me nuovi - spiega in un'intervista sul sito di Enaip Piemonte -. Impronterò il mio lavoro sulla responsabilità didattica, amministrativa, commerciale e gestionale, con attenzione a collaborare con il personale in piena integrazione e sintonia. Vorrei rivolgere particolare attenzione allo sviluppo dei servizi al lavoro, dei servizi alle imprese e all'apprendistato. Sarà una nuova sfida dove metterò tutto il mio impegno con rigore e dedizione".