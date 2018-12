VCO - 18-12-2018 - I Centri per l’Impiego dell’Agenzia Piemonte Lavoro, sino al 28 febbraio 2019, raccolgono per tutti i lavoratori iscritti al collocamento mirato i dati e le notizie utili ai fini dell’aggiornamento della graduatoria annuale provinciale.

Per confermare la propria immediata disponibilità al lavoro, dichiarare il proprio reddito e il carico familiare, ogni persona iscritta entro il 31/12/2018, dovrà presentarsi, munita di un documento di identità in corso di validità, al Centro per l’Impiego territorialmente competente, nei seguenti giorni:

Sede di Omegna: tutti i lunedì sino al 25/02/2019, dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; ad esclusione di lunedi’ 24 e 31 dicembre.

Sede di Verbania: 20/12/2018, 03/01/2019, 17/01/2019, 31/01/2019, 14/02/2019, 28/02/2019 dalle 14.30 alle 17.30.

Sede di Domodossola: 10/01/2019, 24/01/2019, 07/02/2019, 21/02/2019 dalle 14.30 alle 17.30.

Si specifica che la graduatoria art. 1 è rivolta alle persone con qualsiasi tipologia di invalidità.

I dati e le notizie utili ai fini dell’aggiornamento della graduatoria dovranno essere indicati compilando un apposito modulo, le cui voci principali sono:

il reddito individuale anno 2017 indicato nel CUD 2018 o 730 2018 o UNICO 2018; carico familiare con i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni componente;

Inoltre, solo per le persone iscritte all’articolo 1: verbale di invalidità indicante la percentuale di disabilità (rilasciato dalla commissione INPS/ASL);

verbale della visita specifica per la legge 68/99 (scheda capacità lavorative rilasciata dalla commissione INPS/ASL).

Nel caso di mancata presentazione non sarà più possibile modificare i dati che contribuiscono all’inserimento nella graduatoria per il 2019.

Le modalità di presentazione si possono trovare sul sito http://www.lavorovco.it, alla sezione cittadini, sotto la voce disabili e categorie protette.