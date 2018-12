Si legge nel comunicato del Comitato: "Il ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il ministero per l'Ambiente, ha proposto una bozza di Decreto FER (Fonti Energia Rinnovabili) che elimina l'incentivo al nuovo idroelettrico sui tratti naturali dei torrenti: potrebbe essere un primo significativo passo per la tutela dei nostri fiumi. Oggi, giovedì 20 dicembre 2018, avrà luogo un appuntamento decisivo: la conferenza Stato-Regioni. Da alcune settimane la Lega è scesa in campo a fianco degli imprenditori contro le comunità locali che si battono per i loro fiumi e sta esercitando pressioni per reintrodurre l'incentivo; le Regioni Lombardia, Piemonte, Trentino, Valle d'Aosta e Veneto chiedono la reintroduzione degli incentivi.

I Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, quanto a loro, sembrano rimpallarsi la responsabilità della decisione.

Le Regioni che si sono espresse per la modifica della bozza, pur perfettamente consapevoli delle loro gravissime lacune nella tutela dei fiumi, si schierano a tutela dell'interesse degli imprenditoria privata. Se passa la loro proposta, l'Italia andrà incontro ad una nuova procedura di infrazione europea. Se il decreto verrà modificato in peggio, sarà chiara la grave responsabilità della Lega e delle Regioni; ma anche quella del M5S, a cui fanno capo i Ministeri Ambiente (Costa), Sviluppo (Di Maio e il Sottosegretario Crippa): il destino dei fiumi non deve essere merce di baratto politico.Ricordiamo che il parere delle Regioni non è vincolante e non può costituire l'alibi per cambiare in extremis le carte in tavola. Il Movimento 5 Stelle aveva preso impegni con le comunità locali per uscire dalla follia dell’ iper-sfruttamento idroelettrico: sono in molti a seguirli con attenzione e a pretendere coerenza con le promesse elettorali, in tema tanto di centraline quanto di grandi opere. Tutti i comitati e associazioni aderenti al Coordinamento Nazionale Fiumi - Free Rivers Italia, e numerose associazioni ambientaliste, di tutela e di ricerca si stanno mobilitando per fare pressione sui vertici ministeriali. Numerose cartoline hanno inondato via web gli uffici di Roma, indirizzate al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Anche dall'Ossola è partita la missiva di Salviamo il Paesaggio VALDOSSOLA, per ricordare al Ministro Di Maio come la Provincia del Verbano Cusio Ossola, all'estremo nord del Piemonte, sia dal punto di vista idroelettrico il territorio più spremuto d'Italia".