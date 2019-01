CRODO -08-01-2019 - “Il bilancio di questa edizione è davvero sbalorditivo”.

Nelle parole del sindaco di Crodo, Ermanno Savoia, c'è tutta la soddisfazione di aver creduto in un'idea vincente e di rappresentare un'amministrazione che ha lavorato per migliorare di anno in anno un evento ormai fondamentale per la piccola comunità ossolana.

Presepi sull'acqua, con la sua quinta edizione, ha rivelato il proprio potenziale nella sua totalità: già dai primissimi giorni i flussi di visita erano stati importanti, ma è durante le festività natalizie – complici anche condizioni meteo ideali – che l'evento organizzato dal piccolo centro della Valle Antigorio ha registrato il vero e proprio boom.

“Vedere il nostro paese e le sue frazioni così vivi e con così tanti turisti provenienti da ogni dove ci riempie di orgoglio e anche di emozione. Considero Presepi sull'acqua una delle più grandi soddisfazioni di questo mandato amministrativo – afferma Savoia – Siamo riusciti a convogliare sul territorio migliaia di visitatori, con importanti ricadute economiche per il tessuto commerciale, ristorativo e ricettivo dell'intera Valle Antigorio e non solo: molti visitatori hanno infatti soggiornato in altre località della Val d'Ossola. I miei ringraziamenti più sinceri vanno a Laura Lazzaroni e Susanna Malgeri, insostituibili consigliere e vere colonne della manifestazione, alla mia giunta, a tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato con grande professionalità e soprattutto ai numerosi curatori, che con passione e grande creatività hanno allestito un percorso che ha suscitato la meraviglia in migliaia di visitatori”.

I Presepi sull'acqua della quinta edizione hanno davvero lasciato a bocca aperta i numerosissimi visitatori (le stime degli organizzatori - basate sui passaggi all'info point, sulla fruizione della navetta, sul numero di mappe distribuite e sul numero di bus giunti in Valle Antigorio - parlano di oltre 25.000 persone).

"I commenti sulla pagina ufficiale di Facebook e sui diari che i curatori avevano predisposto in tutte le installazioni formano un coro unanime: migliaia di complimenti e apprezzamenti. Siamo meravigliati dalla provenienza di alcuni visitatori: non mancavano di certo persone provenienti dalla nostra regione e dalla vicina Lombardia, ma abbiamo messaggi di visitatori che ci hanno raggiunti appositamente dalla Liguria, dal Lazio, dal Trentino, dall'Emilia-Romagna e dalla Calabria. Senza dimenticare i visitatori provenienti dall'estero, sia dalla vicina Svizzera, che da paesi molto più lontani, come Spagna e Russia. Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il riscontro incredibile di questo evento, nato come una scommessa e maturato grazie ad una splendida condivisione tra amministrazione comunale e cittadini di Crodo e delle sue frazioni – afferma Laura Lazzaroni, ideatrice dell'evento e consigliera comunale con delega a turismo, comunicazione e tempo libero – Lunga vita a Presepi sull'acqua!"

Presepi sull'acqua si conferma come uno degli eventi natalizi più particolari ed apprezzati nel ricco panorama nazionale: un'idea tanto semplice quanto affascinante, un appuntamento che si sta rivelando come una formidabile vetrina per tutto il territorio ossolano. Appuntamento dunque a dicembre per la sesta edizione!