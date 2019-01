DOMODOSSOLA - 16-01-2019 - Dopo il prestigioso

riconoscimento di Lonely Planet, che ha inserito la Vigezzina tra le ferrovie a scartamento rodotto più belle del pianeta, la linea ferroviaria italo-svizzera riceve un nuovo attestato. Secondo Virail, metamotore ed APP dedicato alle soluzioni di viaggio, il Treno del foliage è uno dei dodici “eventi naturali” da non perdere nel 2019.

“Siamo ovviamente consapevoli dell'importanza che il Treno del foliage – la nostra apprezzatissima offerta autunnale – ha assunto per la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, ma mai avremmo immaginato di ricevere così numerosi e qualificanti riconoscimenti internazionali”: tra sorpresa e orgoglio, i Direttori delle due Società di gestione della Ferrovia, l'Ing. Daniele Corti per l'italiana SSIF e il Dott. Claudio Blotti per la svizzera FART SA, commentano così questa nuova vetrina per la linea ferroviaria transfrontaliera.

Ad ottobre del 2018 l'importante notizia legata alla pubblicazione, da parte di Lonely Planet, della guida “Amazing Train Journeys”, dedicata alle 60 più belle ferrovie del mondo: tra di esse figura anche il piccolo capolavoro di ingegneria che collega Locarno a Domodossola.

Il Treno del foliage si sta rivelando quale veicolo fondamentale per la promozione della linea ferroviaria a livello nazionale, tanto in Svizzera, quanto in Italia, ed internazionale. E la notizia giunta in queste ore, ripresa dai principali media nazionali italiani, conferma la rilevanza di questa proposta autunnale, che si consolida ormai tra le più apprezzate esperienze di viaggio al mondo.

Dalle fioriture in Spagna e Giappone alle migrazioni dei granchi in Australia, passando per la schiusa delle uova di tartaruga in Sicilia e arrivando appunto al fenomeno del foliage autunnale tra Italia e Svizzera: Virail, il metamotore ed app che compara tutte le soluzioni di trasporto, ha stilato un calendario del 2019 per viaggiare mese dopo mese a caccia di eventi naturali.

Insieme ad eccellenze mondiali e spettacoli naturali conosciutissimi, spicca il Treno del foliage, un “viaggio naturale” da non perdere nel mese di ottobre 2019.

Ecco un estratto di questo speciale calendario, laddove si parla della proposta autunnale della linea italo-svizzera: “Il modo migliore per innamorarsi dell’autunno è ammirare il foliage, lo spettacolo di colori che regalano le foglie degli alberi. Per un viaggio ricco di emozioni c’è il Treno del Foliage, sui binari di una delle linee ferroviarie storiche di collegamento tra Italia e Svizzera: 52 km di immersi tra foglie dalle calde tonalità e sottobosco ricco di flora e fauna. I nuovi biglietti saranno acquistabili online alla fine dell’estate 2019.”