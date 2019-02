BORGOMEZZAVALLE-3-2-2019- Anche una troupe della televisione francese ha seguito la Candelora a Viganella domenica 3 febbraio. Il Caporedattore aggiunto di France 2 Alban Mikozy, la giornalista Laura Tositti e l’operatrice Alice Brousse di France Télévision hanno filmato, al termine della Messa solenne, la processione delle Cavagnette e l’ingresso in chiesa della "Pescia", l'albero propiziatorio i cui rami carichi di cibarie vengono distaccati e messi all’asta sul sagrato, per beneficenza. Anche loro hanno partecipato all’incanto delle offerte, portandosi a casa un ramo con una scatola di cioccolatini; hanno intervistato l’assessore Pierfranco Midali per un servizio che andrà in onda su France 2 mercoledì 6 febbraio, intorno alle 7 e 10, nel corso del telegiornale. Anche Rai 3 ha mandato un operatore e trasmetterà il servizio domani sera, lunedì 4 febbraio, nel telegiornale delle 19,30. I giornalisti francesi sono arrivati in Ossola dopo avere visto Midali illustrare il celebre specchio di Viganella durante la trasmissione “L'Italia con voi”,andata in onda su lo scorso 14 gennaio Rai Italia, canale televisivo guardato n tutto il mondo. Si sono detti colpiti dalle tradizioni popolari di Viganella; in Francia, hanno detto a Midali, solo pochi piccoli centri delle Alpi hanno ancora qualche espressione culturale del genere.

Mauro Zuccari