DOMODOSSOLA- 21-07-2019- In tanti venerdì sera in piazza Rovereto hanno partecipato all'incontro "Colloqui sull' Universo " organizzato da Ars. Uni.Vco nell'ambito della seconda edizione di Domoschool, International Alpine School of Mathematics and Physics. Special guest della serata lo scienziato ossolano dell'ESA ( Agenzia Spaziale Europea) Andrea Accomazzo che insieme al fisico milanese Marco Giammarchi, docente di fisica nucleare a Milano, ha portato la scienza fuori dalle aule scolastiche, intervenendo sul tema del futuro dell'esplorazione spaziale e sulla cosmologia. La serata, moderata dalla giornalista Cinzia Attinà, ha visto i saluti iniziali del vice sindaco Angelo Tandurella e la presenza di Sergio Cacciatori, scienziato ossolano curatore di Domoschool. Accomazzo a proposito della missione spaziale "Beyond" in corso adesso, spiega: " trovo molto significativo che Luca ( Parmitano) sia partito verso la stazione spaziale, nella ricorrenza dei cinquant'anni dallo sbarco sulla luna, che rimane la pietra miliare dell'esplorazione e dell'ardimento umano. Come ESA ci stiamo espandendo anche nell' esplorazione robotica. In particolare stiamo lavorando coi colleghi americani sulla nuova stazione spaziale: la costruiremo intorno alla luna e permetterà agli astronauti di andare sulla luna e da lì forse un giorno di assemblare l'astronave che ci porterà su Marte". E a proposito dei terrapiattisti, Accomazzo ha detto che dovrebbero essere i primi turisti spaziali e che dovremmo essere tutti contenti di far vedere loro come sia bella la nostra Terra così rotonda.

Elisa Pozzoli