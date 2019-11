DOMODOSSOLA - 19-11-2019 - Lucio Pizzi

torna all'attacco del PD, "colpevole" di non volere l'ospedale nuovo a Domo. Il sindaco domese ricorda come qualche anno fa gli esponenti del partito tenevano posizioni differenti. Il comunicato:

Se è vero che solo gli asini non cambiano idea è altrettanto vero che ci sono dei limiti. Le situazioni possono evolversi modificando il quadro complessivo, le persone possono evolversi modificando le loro posizioni... ma ci sono dei limiti.

Desidero raccontarvi un piccolo episodio personale.

Sto uscendo di casa. Nell'atrio incontro una carissima condomina che si sta recando alla manifestazione in difesa del San Biagio e mi chiede: “Lucio, tu non vieni?”. Io le rispondo “No, non vengo perchè in prima fila ci sono alcune persone che stanno prendendo in giro l'Ossola”.

Eravamo nel 2014 e il Sindaco Cattrini, che guidava l'amministrazione domese targata PD, alla testa di una manifestazione di oltre diecimila persone accendeva gli animi parlando del ruolo baricentrico di Domodossola e affermando che il nostro ospedale doveva diventare l'ospedale unico del VCO.

Lì a sostenerlo, al suo fianco - ed è questo che ci tengo a evidenziare - c'erano il Deputato del PD e Sindaco di Vogogna Enrico Borghi, il Consigliere Regionale Aldo Reschigna e, tra gli altri, il Sindaco di Premosello Giuseppe Monti (in allegato articolo de “La Stampa” con foto).

In seguito la sezione domese del PD faceva addirittura affiggere in Città dei manifesti il cui slogan evidenziava un concetto d'imprescindibile importanza, che recitava testualmente: ”Senza il San Biagio muore l'Ossola”.

Ma ecco arrivare un “contrordine compagni”.

Non in decenni ma nell’arco di qualche mese il trasformismo della politica compiva il suo ennesimo miracolo: il PD, che controllava la maggior parte del territorio provinciale, portava il Sindaco Cattrini - con il pieno appoggio della sezione domese del PD - e il Sindaco di Verbania Marchionini alla firma di un protocollo che prevedeva la chiusura e la vendita degli Ospedali San Biagio e Castelli e la costruzione di un ospedale sul cucuzzolo di Ornavasso, ospedale di cui in quattro anni non si è visto un solo mattone.

Guardate bene quella foto e, soprattutto, non fidatevi di certi politici. Hanno voltato la faccia all'Ossola come se niente fosse, con una velocità sorprendente, ma hanno anche fatto perdere inutilmente anni all'intera Provincia: dietro loro non c'è nessun ospedale nuovo da nessuna parte, solo la lenta agonia sia del San Biagio che del Castelli.

Di seguito la foto inviata dal sindaco di Domodossola riguardante un articolo apparso sul giornale La Stampa