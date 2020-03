MACUGNAGA - 12-03-2020-- Un censimento

per rilevare quanti (non residenti) stiano soggiornando in questi giorni a Macugnaga. E' partito questa mattina, e servirà a contarsi ma soprattutto a far sì che non giungono alla "Perla del Rosa" altre persone dalla Lombardia. "Purtroppo viviamo un'emergenza, non in un periodo di vacanza. Qui non si lavora più abbiamo anche sospeso la stagione invernale", afferma il sindaco Stefano Corsi, spiegando come "legittimamente" con le vacanze di carnevale un buon numero di persone abbia fatto ritorno a Macugnaga... e vi sia restato. Oggi si vuole evitare che altri raggiungano gli amici e i congiunti. Così ieri nella piazza del paese si notava un eccessivo - dati i tempi - assembramento di persone. La richiesta dell'amministrazione è semplice, effettuare dei controlli a valle per far sì che nessuno, soprattutto dalla vicina Lombardia, riesca a raggiungere il paese. Il tempo dell'ospitalità ritornerà, presto si spera.