ALTO PIEMONTE_ 04-01-2021--Da settembre la nuova tv digitale, ce ne parla l'avvocato Carlo Crapanzano nella sua rubrica "La legge in pillole":

"L’attuale sistema televisivo di frequenze si chiama DVB T1. In Italia, il passaggio al digitale terrestre è avvenuto in via definitiva nel 2012, ma già nello stesso anno è stato previsto il passaggio al nuovo sistema (Decreto-Legge 16/2012, art. 3-quinquies, comma quinto).

Da settembre si passerà, gradualmente, al DVB T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial), ma non tutti i televisori sono adeguati. La prima cosa da fare per controllare se il nostro televisore è adeguato, è digitare 100 oppure 200 sul telecomando: se si visualizza sullo schermo la scritta ‘Test HEVC Main10’ il televisore va bene, altrimenti si dovrà cambiare il televisore o si dovrà acquistare un decoder.



Il passaggio al nuovo sistema è dovuto al fatto che bisogna ‘liberare’ le frequenze per il 5G e restringere quello delle tv, che però, pur avendo meno ‘spazio’, avranno più qualità in alta definizione. Il passaggio avverrà in tre fasi da settembre 2021 a giugno 2022.



Nella prima fase tra settembre e dicembre 2021 saranno interessate Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Valle d’Aosta. Nella seconda fase tra gennaio e marzo 2022 saranno interessate Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania. Nella terza fase tra aprile e giugno 2022 saranno interessate Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Marche e Molise.



E’ stato previsto il cosiddetto ‘bonus tv’ per l’acquisto di nuovi televisori o decoder ed è riconosciuto una sola volta per famiglia e per l’acquisto di un solo apparecchio, sia esso il televisore o il decoder. Il valore dell’ISEE del nucleo familiare, però, non deve essere superiore a ventimila euro e lo sconto, fino a 50 euro, è effettuato direttamente dal venditore al momento dell’acquisto (art. 1, comma 1039, lettera c della Legge 205/2017)".