PIEMONTE- 31-05-2021--Siamo sicuri che Facebook è gratuito?

Prima di rispondere alla domanda, dobbiamo spiegare cos’è la ‘profilazione’. La profilazione è la redazione del profilo di una persona, raccogliendo i suoi dati e le sue specifiche abitudini.

Siamo tutti convinti che Facebook è gratuito e lo siamo perché mai ci verrà chiesta alcuna somma di denaro per l’iscrizione.

Ma… c’è sempre un ma…



Facebook è stata condannata a pagare 5 milioni di euro per pratica ingannevole secondo quanto prevede il Codice del consumo. Il motivo della condanna è semplice: al momento dell’iscrizione, Facebook non comunicava all’utente che i suoi dati personali, le sue abitudini erano oggetto di profilazione ed erano venduti a terzi per fini commerciali. Adesso invece l’iscrizione prevede questa informazione.



E’ ciò che avviene nella normalità: siamo convinti che usufruiamo gratuitamente di un servizio, ma il ‘prezzo’ che paghiamo per quel servizio è l’autorizzazione data a Facebook di vendere i nostri dati a enti esterni che li useranno per fini commerciali o di pubblicità.

E’ intervenuta un paio di mesi fa una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2631) che ha stabilito in modo chiarissimo che il ‘prezzo’ che paghiamo a Facebook è proprio l’autorizzazione che diamo per usare i nostri dati personali per fini commerciali.



Infatti, da un paio di mesi, la famosa frase ‘Facebook è gratis e lo sarà per sempre’ è sparita dall’homepage…

Niente è per sempre…