S.M.MAGGIORE- 20-10-2021--“Parte dal Piemonte, precisamente dalla Valle Vigezzo, la rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche più grande d’Europa. Atlanta ha scelto il Piemonte e la nostra regione è felice di fare da capofila ad un progetto così ambizioso”.

Così il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha commentato quest’oggi a santa Maria Maggiore, nel parcheggio antistante il Centro del fondo, l’inaugurazione della prima stazione di ricarica rapida che fa parte del progetto Atlante, che sarà la più ampia rete di ricarica rapida del Sud Europa e la prima integrata al 100% con la rete elettrica (vehicle-grid-integrated, VGI), energia rinnovabile e sistemi di accumulo. Il progetto prevede entro il 2025 l'installazione di 5.000 punti di ricarica rapida, obbiettivo per il 2030 è l'installazione di 35.000 punti di ricarica rapida, tutti VGI e integrati con storage e energia solare.

“Siamo onorati che Santa Maria Maggiore sia il primo Comune in Europa ad ospitare una stazione di ricarica rapida all'avanguardia tecnologica – comunica il Sindaco del capoluogo vigezzino, Claudio Cottini – un onore che condivido con i Sindaci di Toceno, Villette, Re e Craveggia, che ospiteranno anch'essi colonnine di ricarica tradizionali. Siamo oggi al centro dell'Europa, non solo geograficamente, e per questo non posso che ringraziare Carlalberto Giuglielminotti, amministratore delegato di NHOA, che ha scelto di inaugurare nella nostra località questa prima stazione.

Con lui a presentare l'innovativo progetto è stato Roberto Di Stefano, Amministratore Delegato di Free2Move eSolutions: il tema energia&sostenibilità è al centro dell'agenda politica mondiale e qui,

in questa valle periferica che guarda al futuro con entusiasmo, dialoga perfettamente con la visione della nostra offerta turistica. Per proseguire su questa strada abbiamo bisogno di nuovi finanziamenti e l'appello alla Regione e agli Enti sovralocali è di aiutarci a portare a compimento il nostro progetto e i nostri sogni”.



Nato per essere sviluppato, oltre che in Italia, in altri Paesi del Sud Europa, il progetto Atlante è il risultato della collaborazione fra il gruppo NHOA, che sviluppa e investe nel network come operatore e gestore, e Free2Move eSolutions, la joint venture di NHOA con il gruppo automobilistico Stellantis, fornitore della tecnologia di ricarica. Atlante sarà la più ampia rete di ricarica rapida del Sud Europa e la prima integrata al 100% con la rete elettrica: entro il 2025 il progetto prevede l'installazione di 5.000 punti di ricarica rapida, 35.000 entro il 2030.

“Siamo qui oggi per scrivere una pagina storica della transizione energetica, frutto di investimenti privati e della intraprendenza di un territorio periferico, ma visionario" – ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

