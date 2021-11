OSSOLA- 10-11-2021--Rimettere in piedi l'Italia significa fare ciò che i partiti/Governi negli anni non hanno mai voluto fare perchè era troppo impegnativo e poco conveniente in consensi elettorali o perchè ideologicamente contrari.

Adesso ogni volta che sorgono problemi idrogeologici la causa è il cambiamento climatico, che ci siano delle diversità per intensità e durata degli eventi non lo si può negare, ma è altrettanto vero che nel tempo per interesse, per comodità varie in campo idrogeologico se ne è fatta una per colore e quando veniva fatto quache intervento era solo nella maggior parte dei casi una pezza.

Ultimamente la Sicilia è andata a bagno con enormi danni e perdite di vite umane.

Ora il suo Presidente chiede una legge speciale per la Sicilia, da notare che essa gode del privilegio economico rispetto alla maggior parte delle Regioni italiane di essere a Statuto Speciale, sarebbe ora che il Governo chiedesse a Lui e a chi l'ha preceduto come è stata utilizzata la ricchezza che tale privilegio ha generato, visto che i problemi ci sono e mai sono stati risolti.

Per evitare di continuare a spendere soldi di tutti noi e mai risolvere i problemi l'unica soluzione effettivamente valida è che l'intera Italia dal lato idrogeologico venga commissariata e tale gestione venga affidata al Genio Militare.

E' ora di smetterla di sprecare inutilmente soldi, di perdere tempo, piangere morti e risarcire danni evitabili, solo così facendo saremo credibili e avremo un problema in meno.

Sarebbe ora di mettere da parte la gestione politica perchè in questo campo ha fatto acqua da tutte le parti e non possiamo più permettercelo e poi onestamente, a noi contribuenti, l'unica cosa che ci interessa è che le cose funzionino.

Un esempio d'efficenza l'ha dimostrata il Generale Figliuolo, a quest'ora eravamo ancora li a pensare rottelle si rottelle no.

Piero Gaido