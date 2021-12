PIEMONTE- 20-12-2021-- Dal 4 gennaio 2022 entrano in vigore le nuove norme del Regolamento UE chiamato Reach. Per i tatuaggi, le novità sono importanti.



Nel 2015 la Commissione europea aveva incaricato l’Echa (European chemicals agency) di valutare i rischi contenuti negli inchiostri per tatuaggi. Norvegia, Italia , Danimarca e Germania si sono assunte la responsabilità di studiarne gli effetti e i pericoli e nel 2017 hanno proposto delle restrizioni al comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e al comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC). I due comitati hanno sostanzialmente accolto la proposta di restrizione, ma si è rilevato che non esistono alternative più sicure e tecnicamente adeguate per due soli coloranti: il Pigment Blue 15:3 e il Pigment Green 7. Per questi ultimi è stato dato un periodo di transizione di 24 mesi nei quali possono continuare a usarsi. Tutti gli altri coloranti sono stati vietati.



Dal 4 gennaio 2022, quindi, saranno vietati assolutamente i tatuaggi a colori (tranne il Pigment Blue 15:3 e il Pigment Green 7 per altri due anni) perché gli inchiostri usati (a base di alcol isopropilico e cromo esavalente) risultano cancerogeni e pericolosi per la salute.

Le case produttrici di inchiostri per tatuaggi dovranno adeguarsi e produrre inchiostri non cancerogeni che saranno preventivamente analizzati ed eventualmente autorizzati dall’Echa.